Szafir será protagonista em 'Promessas de Amor'

Mesmo sem gostar de falar da vida pessoal, Luciano admite que aproveita as gravações em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para matar saudades de sua infância no campo. "Eu adorava galopar, e agora estou relembrando esse tempo, pelo menos, na fase Amadeus já que ele é um vencedor de hipismo", explica o ator, que dispensou o auxílio de dublês para as cenas feitas com os cavalos.

Apesar de estar na Record, mais uma vez como par romântico de Renata Domingues, o ator não tem receio de cair na repetição. "O meu medo não é contracenar com a Renatinha. Eu só tenho receio do público se revoltar com meu personagem por ele fingir que está morto", conta o ator que para encarar a nova fase do personagem pretende assistir aos primeiros capítulos da trama e analisar Amadeus ?do fio do cabelo ao espirro?.

?Eu não tenho noção como farei o Bernardo, talvez um pouco mais seco por ser um empresário e não um homem do campo, por isso tenho que ficar expert em Amadeus por enquanto, para eu não cair num clichê?, explica Luciano. A novela tem estreia marcada para o dia 24, às 20h45. As informações são do Jornal da Tarde.