System of a Down faz show em SP A banda de heavy metal System of a Down confirmou que vai fazer show no dia 1.º de outubro, na Chácara do Jockey, em São Paulo. O grupo, considerado um dos principais no gênero metal, foi formado em 1992, mas, entre 2006 e 2010, ficou sem se apresentar. Os ingressos para o show começam a ser vendidos na segunda-feira.