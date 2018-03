Sylvio Back no Pen Clube do Brasil O cineasta catarinense Sylvio Back foi eleito o novo membro do Pen Clube do Brasil, entidade de escritores fundada em 1936 e filiada ao Pen Internacional, com sede em Londres e com uma rede de aproximadamente 150 centros espalhados pelo restante do mundo. Back é o primeiro profissional do cinema a integrar o órgão, famoso por defender os direitos humanos, a liberdade de expressão e de opinião, e por solidarizar-se com todo e qualquer intelectual perseguido por suas ideais e obras. Além de ser autor de 38 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens, Back também escreveu 21 livros (poesia, roteiros e ensaios).