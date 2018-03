Sylvester Stallone inaugura exposição de pintura na Suíça

O ator americano Sylvester Stallone, conhecido por seus papéis de rude boxeador e combatente incansável em Rocky e Rambo, apresenta agora na Suíça uma faceta muito mais sutil, a de artista plástico, habilidade que desenvolveu durante mais de 35 anos à sombra dos holofotes.

O ator expõe 30 telas que resumem 35 anos de carreira, o que torna a mostra, aberta até 15 de março, uma espécie de retrospectiva.

Segundo a galeria Gmurzynska, que recebe a exposição na exclusiva estação de esqui de Saint Moritz, Stallone foi influenciado pelo automatismo e o expressionismo abstrato, tendências que "podem se revelar" em sua pintura.

Esta exposição é consequência de uma primeira exibição na feira Art Basel Miami Beach, e está acompanhada por um catálogo com textos do historiador da arte Donald Kuspit e do crítico Anthony Haden-Guest.