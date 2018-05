SWU troca Itu por Paulínia e anuncia cinco atrações

Algumas das primeiras cinco atrações confirmadas não foram recebidas com o impacto que o suspense e a boataria prepararam. Megadeth (metal que passou pelo País não faz um ano), The Black Eyed Peas (o comboio festeiro de Fergie que também explorou bem os palcos daqui de 2010 para 2011), o reggeaman Damian ''Jr Gong'' Marley, Peter Gabriel em versão sinfônica com sua New Blood Orchestra (arriscado no formato, mas um dos carros-chefe pelo indiscutível peso do artista) e o rapper Snoop Dogg (este, sim, com potencial para grande show, a bordo de um novo e vigoroso disco, "Doggumentary").

Como adiantou o jornal O Estado de S. Paulo, Neil Young também foi confirmado como palestrante em um dos fóruns de sustentabilidade. Ele vai mostrar um documentário sobre seu carro ecológico e falar de um novo filme no qual usa o mesmo automóvel para dar uma ''volta ao mundo'' prevista para terminar na Casa Branca, ao lado de Barack Obama. Há boas chances de que Young também toque no evento.

O festival mudou também de cidade, deixando a fazenda Maeda, em Itu, migrando para Paulínia, na região de Campinas. A área do evento foi triplicada, com 1,7 milhão m² para receber 70 mil pessoas por dia. Serão quatro palcos e área para 2,5 mil barracas para 10 mil aventureiros que quiserem dormir no local. Os ingressos para os dias 12, 13 e 14 de novembro começam a ser vendidos em 11 de julho. O preço ainda não foi definido. Eduardo Fischer, diretor, fala com entusiasmo do conceito. "Espero que as pessoas sejam menos céticas e mais confiantes com relação ao SWU." E os fãs esperam os anúncios das outras 65 atrações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.