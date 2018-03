SWU e a utopia de Anna

Uma das estrelas do festival SWU não canta, não toca, mas é uma espécie de testemunha ocular da história recente do rock. A cineasta Anna Gabriel virá ao festival para mostrar como funciona The Voice Project, ong não-lucrativa que ela integra há dois anos. Filha do lendário cantor e compositor Peter Gabriel, ex-Genesis, Ana é documentarista e fotógrafa - tem registros celebrados de Iggy Pop, Moby, Nusrat Fateh Ali Khan. Como cineasta, ganhou celebridade em 2004 ao lançar Growing Up on Tour - A Family Portrait, registro da turnê do pai durante 2002/2003.

Mas é The Voice Project que a traz a São Paulo. O programa ressuscita uma velha utopia artística, a de que é possível melhorar o mundo com a música. Segundo Anna, tudo começou em 2008, quando Hunter Heaney, seu parceiro no programa, ouviu as canções enquanto trabalhava num campo de refugiados na Vila de Agoro, na fronteira entre Uganda e o Sudão. Em conversa com as intérpretes daquelas músicas, as mulheres de Uganda, soube de suas histórias.

Vítimas de uma guerra que há 25 anos devasta aquela região, além do Congo e do Sudão, as cantoras de Uganda tiveram filhos levados de suas casas pelo LRA, um exército mercenário. Muitas dessas "crianças da guerra" foram obrigadas a matar seus próprios amigos e famílias, e hoje se escondem com vergonha e medo de regressar, consumidos pelas atrocidades que praticaram. As mães, muitas violentadas pelos próprios filhos, fazem canções pedindo que voltem para casa.

Apesar da dor, essas mulheres assumiram papéis de liderança e usam como "arma" as canções com suas mensagens, divulgando-as por meio do rádio ou oralmente, para convencer os soldados de que serão perdoados. Muitos soldados que ouvem as canções retornam. Elas então pediram ao americano Hunter Heaney que lhes ensinasse uma música. A única que lhe veio à mente foi Suitcase, de Joe Purdy.

Ao voltar à América, Heaney contou sua história aos amigos Chris Holmes e Anna Gabriel. Eles juntaram um time de parceiros (que inclui os empreendedores da internet Kelleigh Faldi e CC Lagator) e criaram o The Voice Project. "Meu pai também tem sido um grande apoiador. Gravou com a gente e sempre acreditou. Ele me fez ver que é possível fazer algo para mudar o mundo", disse a cineasta ao Estado, por telefone.

Mas ainda não tinham ideia do que fariam. Foi aí que entrou Alex Ebert, líder do grupo indie Edward Sharpe & The Magnetic Zeros. Ebert deu o pontapé inicial no programa: ele se ofereceu para combinar o lançamento do primeiro disco de sua nova banda, Up from Below, com o projeto. O dinheiro arrecadado iniciou a instalação de uma pequena fazenda em Gulu. Dali, nasceu a ideia de uma "cadeia de covers": artistas se engajam no programa e um passa para o outro uma canção. Em seguida, a equipe do projeto vai até suas casas, grava o filme e eles o postam no site (http://voiceproject.org/). Ali, aceitam doações, patrocínios e apoio. Tem sido um sucesso - The Voice Project esteve na edição 2010 do Coachella Valley Music & Arts Festival.

"O perdão é a melhor parte do ser humano", disse Anna sobre a disposição para a anistia irrestrita das mulheres de Uganda. Ela conta que faz a filmagem e a edição dos documentários e que tudo é feito com esforços coletivos. "Muita gente ajuda, os gastos maiores são com passagens e viagens", disse. "Nossa filosofia não é chegar lá e dizer o que têm de fazer, mas sentir o que é que precisam. E depois torná-los hábeis para continuar por si mesmos", afirmou. Ela, que mora em Nova York, vive entre dois mundos:já filmou no Camboja e foi diretora de fotografia de Rock Star, sobre a vida do designer de joias Stephen Webster.

As mulheres de Uganda, felizes com o apoio americano, celebraram enviando seus agradecimentos em forma de canção, cantando ao telefone para Heaney a música de Joe Purdy que ele lhes tinha ensinado 9 meses antes. Logo depois, um vídeo curto delas cantando no coro de Home, de Edward Sharpe, correu o mundo, tornando-se fenômeno da rede.

A adesão maciça acabou possibilitando que, no site do The Voice Project, artistas como Radiohead, Julian Casablancas (Strokes), Devendra Banhart, Cat Power, Billy Bragg, The Submarines, Bedouin Clash, Andrew Bird, Mike Mills e SoKo virassem parceiros. E também organizações como a Oxfam e Witness.

