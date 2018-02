SWU deverá ter noites temáticas na edição de 2011

Sobre o acesso, muito criticado por fãs que andaram por horas para chegar ao local, Fischer tem planos de usar uma linha de trem que passa ao lado da fazenda e de disponibilizar até 40 trenzinhos para o transporte do estacionamento até o local dos shows. Ainda assim, relativizou: "No festival de Glastonbury (Inglaterra) as pessoas também andam muito." Para Fischer, a Fazenda Maeda foi aprovada para continuar sediando o SWU.

A noite de segunda-feira, última dia do festival, reuniu 58 mil pessoas para ver bandas como Queens of The Stone Age, Linkin Park e Pixies. Foi o maior público do evento que contou ao todo com 164,5 mil pessoas em suas três noites, entre sábado e segunda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.