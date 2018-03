SWU confirma palestra da atriz e ativista Daryl Hannah

SÃO PAULO - Daryl Hannah, atriz norte-americana conhecida por seu envolvimento em causas ambientais, confirmou nesta segunda-feira sua participação no Fórum Global de Sustentabilidade do SWU, a ser realizado em novembro na cidade de Paulínia.

O fórum fará parte do festival de música e artes SWU, que chega à sua segunda edição em 2011 e promove a conscientização para com o meio ambiente.

Em 2006, Hannah fundou a Sustainable Biodiesel Alliance (Sba), instituição que emite um certificado informal de aprovação a produtores de biodiesel comprometidos com a sustentabilidade.

No último mês de agosto, a atriz foi presa enquanto protestava em frente à Casa Branca, contra a construção do oleoduto Keystone, que deve transportar petróleo do Canadá até o estado do Texas.

Entre outras celebridades com palestras confirmados para o fórum estão os músicos Neil Young e Bob Geldof, a estilista Donna Karan e a guatemalteca vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1992 Rigoberto Menchú.