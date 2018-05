SWU confirma Megadeth, Snoop Dogg, Black Eyed Peas e Peter Gabriel

Megadeth, Snoop Dogg, Black Eyed Peas, Peter Gabriel, Damian Marley e New Blood Orchestra são as atrações confirmadas da segunda edição do Festival SWU, que acontece entre 12 e 14 de novembro. Este ano será Paulínia, cidade da região metropolitana de Campinas, que sediará o festival que deve contar com 70 atrações no total.

A lenda do rock Neil Young teve a presença confirmada apenas para o Fórum Global da Sustentabilidade que faz parte do evento. O cantor falará sobre seu carro movido a energia limpa. O surfista John Rose, o diretor de projeto ambiental Virgilio Viana e The Voice Project também estarão presentes no Fórum.

Segundo a organização, a área total do SWU será de 1,7 milhão de km², três vezes maior do que do ano passado. A expectativa é receber 70 mil pessoas por dia. Serão quatro palcos, três ao ar livre, com ampliação da tenda eletrônica. A área VIP será reduzida para 5 mil pessoas e será na lateral e não na frente dos palcos. O espaço de camping comportará 10 mil pessoas e cerca de 2.500 barracas, além de área de convivência.

Outras atrações devem ser divulgadas em breve. Os ingressos começarão a ser vendidos em 11 de julho no site http://www.ingressorapido.com.br/, a preços semelhantes aos do ano passado.