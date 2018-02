SWU começa amanhã com mais de 70 atrações em Itu

Eduardo Fisher, organizador do evento, disse que não queria que o SWU fosse chamado de festival. Para ele, é um movimento, pois o mais importante será conscientizar as pessoas da importância de se preservar o meio ambiente. Mas é inegável que o SWU é, sim, um festival de música, com uma ótima seleção de bandas internacionais e nacionais.

Tanto ecletismo prova que os opostos se atraem. É o caso do casal Marcelo Camelo e Mallu Magalhães, que estarão no evento. Os dois cantam para públicos bem diferentes. Camelo tem fãs fiéis que não suportam Mallu, mas amam rock. A menina, por sua vez, mais madura, tem arrastado pequenas multidões por onde se apresenta e agrada ao pessoal mais alternativo. Na mesma seara do público alternativo, estão cantoras como Regina Spektor, que ficou famosa após ter algumas de suas músicas na trilha sonora do filme "500 Dias com Ela", e a bela Joss Stone, que só canta com os pés descalços, além da banda paulista Cansei de Ser Sexy.

Além de Los Hermanos, o pessoal mais roqueiro vai curtir também Rage Against The Machine, Dave Matthews Band, Kings of Leon, Queens of the stone age e Linkin Park. Mas há espaço para o povo mais cult, com shows de bandas como a do power trio instrumental Macaco Bong ou da cantora Tulipa Ruiz. Além dos pernambucanos Otto e Mombojó. Todos esses grupos já estão na estrada há um bom tempo, mas são desconhecidos do grande público, agradando a nichos específicos.

Cada tribo poderá acompanhar todos os shows de suas respectivas bandas, já que só coincidem apresentações no mesmo horário de grupos que não têm nada a ver uns com os outros. Ou seja, o SWU será, sim, um grande festival de música, com a proposta de trazer a questão ambiental à tona, mas sempre tendo a música como razão maior. E também servirá para unir pessoas diferentes, mas com interesses em comum. A música é um deles. As informações são do Jornal da Tarde.

SWU - Starts With You - Fazenda Maeda. Rod. SP-75 (Acesso pela rodovia Castelo Branco), km 18, em Itu. Tel. 4003-1212. 16 anos (ou 14 anos, com os pais). De sábado (9) a segunda (11), 12h/3h. De R$ 105/R$ 580. www.swu.com.br