SWU anuncia simple plan e entradas para camping O Simple Plan foi confirmado ontem como mais uma atração do Festival SWU, na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. A banda canadense vai se apresentar no último dia do evento, marcado para ocorrer entre 12 e 14 de novembro. Os organizadores do festival já tinham anunciado nomes como Peter Gabriel, Faith No More, The Black Eyed Peas, Alice in Chains, Duran Duran, Stone Temple Pilots, Chris Cornell, Kanye West e Snoop Dogg.