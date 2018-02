SWU anuncia Down e Miyavi O cantor japonês Miyavi e a banda de heavy metal Down foram confirmados para o line up do SWU, festival que ocorre em Paulínia entre os dias 12 e 14 de novembro. O andrógino Miyavi faz pop com influência de salsa, funk e hip hop. Já o Down faz metal sulista e conta com o ex-vocalista do Pantera. O evento já confirmou nomes como Peter Gabriel, Snoop Dog e Sonic Youth, entre outros.