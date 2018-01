Swing - No Cotton Club,com um ídolo dos anos 80

THE JAZZ AGE

BMG

Preço: US$ 10,99 (iTunes)

ÓTIMO

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não é um sonho. Meu iPod não está em uma dimensão paralela em que Benny Goodman fez um arranjo de Slave to Love, aquela imortal balada oitentista de Bryan Ferry. Trata-se de uma releitura de hits, em versões instrumentais, tocados por uma orquestra de swing, sob o comando do próprio artista. Explico o espanto: arranjos de jazz para o repertório de soft rock não são novidade. Ferry, no entanto, fez um disco de época, com músicos versados no idioma, e ainda o finalizou com verniz sonoro de disco antigo. Pode soar como tacada oportunista, mas não é. As 13 faixas de The Jazz Age cobrem o repertório de Bryan Ferry desde o primeiro disco do Roxy Music ao mais recente, Olympia, de 2010. São instigantes, sutilmente cômicas, e suingam pra valer. Pense em Cootie Williams, trompetista de Duke Ellington, tocando a melodia de Don't Stop the Dance. Ou Herschel Evans, sax tenor de Basie, improvisando sobre Love Is the Drug. Surreal. Em tese, até óbvio. Mas funciona perfeitamente. / ROBERTO NASCIMENTO