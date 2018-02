Swift segue em primeiro lugar O disco Red, de Taylor Swift, reina soberano no topo da Billboard pela terceira semana consecutiva. Red vendeu 196 mil cópias nesta última semana, de acordo com o Nielsen SoundScan, e bateu o Vol.44 da coletânea pop Now That's What I Call Music, que tem canções de Pink, PSY, Flo Rida e Maroon 5, entre outros. No entanto, há chances de Swift ser desbancada pelo grupo adolescente One Direction, cujo novo disco, Take Me Home, foi lançado esta semana. Esta é também a sétima semana consecutiva em que discos lançados por gravadoras independentes (Red é da Big Machine) figuram em primeiro na Billboard. / NYT