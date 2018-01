Swift e Lautner lideram pesquisa de casais esperados no cinema

O galã teen Taylor Lautner e a cantora Taylor Swift ("Fearless") foram parar na terça-feira no primeiro lugar da "Hot List" anual compilada pela Fandango.com, que vende ingressos de cinema online, como o casal que os fãs não veem a hora de ver no cinema.

Com base nos resultados de uma pesquisa online informal, o casal apelidado na mídia de "Tay-Squared" (Tay ao Quadrado), que protagoniza a comédia romântica ainda inédita "Idas e Vindas do Amor", passou à frente de outros novos casais no cinema, como Jennifer Aniston-Gerard Butler e Jennifer Lopez-Alex O'Loughlin.

Embora muitos cinéfilos se mostrem ansiosos por ver Lautner, de 17 anos, e Smith, de 20, juntos em "Idas e Vindas do Amor", que chega aos cinemas dos EUA em 12 de fevereiro, na vida real o romance entre eles parece ter esfriado.

As revistas de celebridades People e Us revelaram na semana passada que, depois de saírem juntos várias vezes, Lautner e Swift decidiram ser apenas amigos.

A "Hot List" da Fandango também mostrou que "Homem de Ferro 2", com Robert Downey Jr., é o lançamento mais ansiosamente aguardado de 2010, tendo sido apontado por 18 por cento dos entrevistados como sua primeira escolha.

Logo depois vêm "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1", com 17 por cento, e o romance de vampiros "Eclipse", com 15 por cento.

A pesquisa da Fandango apontou Taylor Swift como "a próxima grande estrela de cinema de 2010", com base em seu papel coadjuvante em "Idas e Vindas do Amor".

Mas a cantora e atriz terá que concorrer com muitos astros e estrelas já consagrados. O elenco de "Idas e Vindas" também inclui Jessica Alba, Jamie Foxx, Kathy Bates, Jessica Biel, Patrick Dempsey, Julia Roberts e outros.