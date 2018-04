Suzanne Vega volta em álbum com 'toque político' A cantora Suzanne Vega está lançando no mercado internacional o disco ''''Beauty & Crime'''' (sem data para chegar ao Brasil). Para a cantora e compositora norte-americana, poucas coisas poderiam ser mais maçantes do que fazer política por meio do trabalho. Famosa no meio internacional sobretudo por sucessos do início de sua carreira como Luka e Tom?s diner, Suzanne diz que tem posições políticas definidas e não se incomoda em manifestá-las. Mas seu trabalho diz respeito ?principalmente às pessoas?. Suzanne está em Estocolmo (Suécia) em turnê para divulgar seu primeiro álbum depois de mais de seis anos. Trata-se de uma coleção de canções que contam histórias, muitas delas sobre a vida e os sentimentos dos nova-iorquinos durante e após os atentados terroristas de 11 setembro de 2001. ?Não posso imaginar nada de mais tedioso do que compor uma canção sobre o Partido Democrata, mesmo que eu sempre vote nele?, disse a cantora, em uma entrevista recente. ?Prefiro compor sobre histórias individuais. Para mim, isso rende a melhor canção política?, complementou. Sem esconder suas opiniões sobre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Vega disse que ainda não decidiu em quem vai votar na eleição presidencial que acontece nos Estados Unidos no próximo ano. ?Gosto de Hillary Clinton. Já a ouvi discursar. Ela é uma mulher brilhante?, comentou. Mas a cantora também tece elogios ao principal rival de Clinton, Barack Obama, que disputa a vaga do Partido Democrata à Presidência. As informações são do Jornal da Tarde