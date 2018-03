Sutilezas da catedral gótica de Robert Towne Michelle Pfeiffer é esplendorosa como a cortesã Léa de Tourvel em Chérie, que Stephen Frears adaptou do texto de Collette. Aos 52 anos, ela continua bela e talentosa. Aos 31, era um furor, quando fez Conspiração Tequila. O filme de Robert Towne surgiu na sequência de uma série impressionante de êxitos da atriz - Scarface, Ladyhawke, As Bruxas de Eastwick. Ainda estavam por vir Ligações Perigosas, Os Fabulosos Baker Boys e Batman Returns. Para completar, o elenco tem Mel Gibson e Kurt Russell, dois astros na época (1989) e o diretor é Robert Towne, o maior roteirista da América, o homem que "inventou" Chinatown (embora Roman Polanski jure que tenha sido necessário fazer certos ajustes no script).