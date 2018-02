Suspense e drama em nova produção da HBO Criada por Walter e Marcelo Slavich e filmada na Cidade do México em 2012, Sr. Ávila estreia dia 26 de maio, às 21 h, na HBO. Com duração de 13 episódios de uma hora cada um, ela conta a história de Ávila (Tony Dalton), um homem de classe média de 45 anos, vendedor de seguros, marido e pai, que esconde sua vida dupla como um assassino. A série estreia com um especial de duas horas.