Suspeitos vão a tribunal por suposto plano contra Joss Stone

LONDRES (Reuters Life!) - Dois homens apareceram diante de um tribunal nesta sexta-feira por supostamente planejar um ataque contra a cantora britânica Joss Stone.

Junior Bradshaw, de 30 anos, e Kevin Liverpool, de 33 anos, ambos de Manchester, compareceram a uma audiência preliminar no Tribunal de Exeter, acusados de conspiração para cometer roubo e lesões corporais graves, segundo a Press Association.

Eles foram detidos em junho na cidade de Cullompton, em Devon, próximo à residência de Stone. A cantora, de 24 anos, cujo álbum "Mind Body & Soul", de 2004, chegou ao topo das paradas britânicas, tem um valor estimado de 9 milhões de libras (15 milhões de dólares).

Os suspeitos permanecerão sob custódia para mais uma audiência no mesmo tribunal, no sudoeste da Inglaterra, em 24 de outubro.

Bradshaw e Liverpool foram detidos depois de apresentarem comportamentos suspeitos. Objetos como uma espada de samurai e anotações com o nome de Stone foram encontrados no carro dos suspeitos, segundo informações apresentadas no tribunal.

A cantora disse estar "totalmente bem" e "seguindo com a vida como de costume" após a detenção dos dois homens.

(Reportagem de Mike Collett-White)