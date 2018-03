Suspeito pela morte do cartunista Glauco continua foragido

SÃO PAULO - O principal suspeito do assassinato do cartunista Glauco e de seu filho Raoni continua foragido. Ele seria conhecido da família e frequentava a Igreja Céu de Maria, fundada por Glauco, inspirada nos cultos do Santo Daime. Segundo a polícia, o estudante universitário Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, de 24 anos, já teria um registro por porte de drogas. O suposto autor do crime vive no Alto de Pinheiros, na zona oeste da capital, e estaria afastado dos cultos há cerca de seis meses.

