Suspeita de plágio em single do Coldplay Na manhã de ontem a banda britânica Coldplay, confirmada na próxima edição do Rock in Rio, lançou em sua página oficial o single de seu próximo disco, ainda sem data para chegar ao mercado. Oferecida para download no iTunes, mas também em streaming, a música Every Teardrop Is a Waterfall mal caiu na internet e já foi acusada de ser plágio de Ritmo de la Noche, de Mystic. Inegavelmente, os teclados e os sintetizadores são idênticos, o que muda é apenas a melodia do canto. Em seu último trabalho, lançado em 2008, com a canção Viva la Vida, o Coldplay já havia sido acusado de plagiar uma composição do guitarrista Joe Satriani.