Susan Boyle volta à TV e vai para final de show de talentos

Cantora sensação da internet, a escocesa Susan Boyle, de 47 anos, voltou a aparecer na televisão britânica na noite deste domingo, 24. Ela teve uma nova participação no programa 'Britain's Got talent', no qual cantou a música 'Memory', do musical 'Cats'. Ela foi escolhida do público para ir à final do programa, no próximo sábado.

Susan deu um largo sorriso ao saber do resultado e comemorou. "Fantástico, absolutamente fantástico. Não senti a pressão. Me diverti muito esta noite", disse Susan, que virou sucesso mundial após seu vídeo ter sido visto por 60 milhões de pessoas no You Tube.

A cantora estava com um vestido colorido e com um pouco mais de maquiagem do que em sua última apresentação, mas manteve seu incomum penteado. Na última performance, no mês passado, os juízes caçoaram do jeito que Susan se vestia, mas se renderam a seu talento quando ela cantou 'I dreamed a dream', do musical 'Les Miserable'.

A cantora prometeu não mudar sua aparência para ganhar o programa. "Quero que me vejam como eu sou. Estou concentrada em cantar da melhor maneira possível", disse.

Susan, que vive sozinha com seu gato Pebbles em uma das regiões mais pobres da Escócia, é a mais nova de nove filhos. Ela cresceu em Blackburn, uma cidade de apenas 4 mil habitantes no subúrbio de Edimburgo, marcada pelo desemprego e altas taxas de criminalidade. Quando criança, sofreu dificuldades de aprendizado e era vítima de 'bullying' de outras crianças. Na idade adulta, teve dificuldade para arrumar trabalho.