Susan Boyle pode estrelar musical 'Evita', de Lloyd Weber

A escocesa Susan Boyle, 48, poderá participar do musical "Evita", segundo o jornal britânico "The Sun". A desempregada que se tornou hit em todo o mundo graças à sua participação no programa de televisão "Britain's got talent" está cotada para participar da próxima produção de Andrew Lloyd Weber.

Autor de musicais como "O Fantasma da Ópera" e "Cats", Lloyd Weber tornará realidade o sonho de Susan, cuja apresentação que ganhou a internet rapidamente. "Ela é uma pessoa maravilhosa e uma grande fã dos meus espetáculos. Se quiser estar em um deles, é algo que pode ocorrer", afirmou o produtor e compositor em declarações ao jornal. "Acho que sei que papel ela pode interpretar, mas não vou dizer. Susan tem um grande futuro", completou Lloyd Weber.

Fontes da indústria citadas pelo "The Sun", entretanto, afirmam que a ideia do compositor é que a escocesa participe de "Evita", um dos grandes papéis interpretados por Elaine Paige.

O jornal inglês garante que no último fim de semana Lloyd Weber esteve em Los Angeles com Simon Cowell, diretor do programa que lançou Susan para a fama após ter sido debochada antes de sua apresentação. O assunto teria sido o futuro da cantora.

Antes de ser revelada como cantora, Susan era voluntária em uma igreja de Blackburn, cidade próxima a Edimburgo, capital escocesa. Recentemente Susan apareceu nos jornais de todo mundo com um novo visual e no próximo dia 23 os jurados do "Britain's Got talent" decidirão se a escocesa passará para a próxima fase do programa.