Susan Boyle perde final para grupo de dançarinos

A escocesa Susan Boyle perdeu a final do programa de calouros Britain's Got Talent, neste sábado, para o grupo de dança de rua Diversity. Boyle ficou com o segundo lugar e parecia muito nervosa antes do anúncio do resultado.

Quando descobriu que não tinha sido a vencedora do prêmio de 100 mil libras (equivalente a aproximadamente R$ 320 mil) e da oportunidade de seapresentar diante da Rainha, Boyle parabenizou o grupo Diversity e disse que eles eram "divertidos". Ela também fez caras e bocas e levantou um pouco a saia, mostrando as pernas para as câmeras.

A companhia de dança de rua Diversity tem dez integrantes e vem de Essex, no leste da Inglaterra. Os dançarinos, de várias idades, se jogaram no chão e choraram quando descobriram que tinham ficado com o primeiro lugar.

Um deles, Ashley Banjo, disse que a competição tinha mudado as vidas deles.

'Sonho'

Mais cedo, a apresentação final de Boyle fez a plateia aplaudir de pé e rendeu elogios dos jurados. Ela voltou a cantar a música I Dreamed a Dream, do musical Les Miserables.

A canção é a mesma de sua primeira aparição no programa britânico que,há menos de dois meses, tornou-se um dos vídeos mais vistos na históriano site YouTube e fez Boyle ficar famosa no mundo inteiro.

O jornalista PiersMorgan, um dos jurados do programa, deixou a imparcialidade de lado depois de sua apresentação e disse que Boyle merecia ganhar o prêmio, mas a declaração não foi suficiente para convencer os telespectadores britânicos, que acabaram dando mais votos para os dançarinos do Diversity.

Pressão

Durante a semana, os produtores de Britain's Got Talent negaram boatos de que Boyle seria cortada do programa porque não estaria lidando bem com a pressão da fama repentina.

Piers Morgan disse que Susan Boyle estava tendo problemas para lidar com toda a atenção que vem recebendo e que pensou em deixar a competição para fugir das câmeras.

Boyle foi levada para "um local isolado" logo antes da final deste sábado e uma porta-voz do programa disse que ela só queria "se concentrar em sua apresentação" e que "o bem-estar dos concorrentes é a prioridade número um" do canal ITV.

Logo após a apresentação deste sábado, Boyle disse que "valeu a pena" suportar toda a pressão e as manchetes negativas nos tabloides britânicos.