Susan Boyle perde concurso de TV para grupo de dança A cantora escocesa Susan Boyle, que ganhou fama mundial há poucas semanas, perdeu o trono de maior talento britânico do ano para o Diversity (Diversidade). O grupo de street dance, formado por garotos de Essex, bateu a favorita diante de uma plateia surpresa que lotava o auditório do programa de TV Britain?s Got Talent no sábado. Nitidamente desapontada, Susan ainda manteve a calma e até brincou no palco.