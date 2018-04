Susan Boyle inspira episódio de 'Os Simpsons'

A escocesa Susan Boyle, transformada em fenômeno na internet após participar de um programa de calouros na Grã-Bretanha, inspirou um episódio do desenho animado Os Simpsons.

No episódio Springfield's Got Talent, o personagem Homer Simpson se apresenta diante da versão animada do jurado Simon Cowell e diz: "Meu nome é Homer Simpson, tenho 39 anos e, bem, nunca fui beijado".

A frase é uma alusão à apresentação de Susan Boyle, de 48 anos, que alcançou fama mundial depois de cantar no programa Britain's Got Talent, comandado por Cowell, em abril.

Em sua apresentação, Homer Simpson diz ainda: "Meu sonho é ser um grande cantor, como Susan Boyle".

O vídeo de Susan Boyle interpretando a canção I Dreamed a Dream, do musical Les Misérables, no programa de calouros foi colocado no site You Tube e a transformou em celebridade.

Esta não é a primeira vez que Susan Boyle é citada em um desenho animado. Sua apresentação na TV já havia sido mencionada em um episódio de South Park.

Na semana passada, Boyle participou de um especial do Oprah Winfrey Show. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.