Susan Boyle estreia na TV americana cantando Rolling Stones

Susan Boyle fez sua estreia na televisão americana, cantando no programa America's Got Talent, neste quarta-feira, 16. Cantando "Wild Horses", dos Rolling Stones, Susan foi aplaudida de pé pela plateia e jurados, que incluíam Sharon Osbourne e o ator David Hasselhoff.

A cantora escocesa ficou famosa quando apareceu no Britain's Got Talent, a versão britânica do programa, em maio deste ano.

Susan surpreendeu os espectadores com sua interpretação da canção "I Dreamed a Dream", do musical Les Miserables. O vídeo de sua apresentação no show recebeu milhões de visitas no site YouTube.

O primeiro álbum da cantora, "I Dreamed a Dream", deve ser lançado em novembro.

