Susan Boyle é video mais visto em ranking de 2009 do YouTube

O vídeo de Susan Boyle, finalista do programa "Britain's Got Talent", foi o mais assistido em 2009 no site YouTube. A surpreendente interpretação da cantora escocesa de "I Dreamed a Dream" foi vista por mais de 120 milhões de usuários em todo o mundo.

Assista aos vídeos do Youtube:

Susan Boyle no Britain' Got Talent

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

David Depois do Dentista

Dança de Entrada do Casamento de JK

Trailer de 'Lua Nova'

A cantora não venceu o programa, mas, desde sua participação estabeleceu uma carreira e chegou a gravar um álbum, cujo título é o mesmo da música que a lançou para o sucesso no YouTube.

O vídeo teve audiência maior do que a dos outros três vídeos mais assistidos somada.

Em segundo lugar, com mais de 37 milhões de espectadores, ficou o vídeo que mostra um menino de sete anos, confuso após sair do dentista onde sofreu uma extração de dente, em 2008.

David After the Dentist (David Depois do Dentista, em tradução livre) foi colocado no site por seu pai e em uma semana o vídeo tinha sido visto por mais de cinco milhões de pessoas e se tornado um sucesso viral.

O vídeo mostra o menino no banco traseiro do carro, dizendo ao pai que "se sente esquisito". "Isto é vida real?", pergunta ele, que fora anestesiado durante sua sessão no dentista.

O vídeo conta com uma legião de fãs que chegaram a criar camisetas e adesivos com a cara do menino. O pai de David, David Davore, também foi convidado para falar em eventos.

Em terceiro lugar, ficou JK Wedding Entrance Dance (Dança de Entrada do Casamento de JK, em tradução livre), que mostra uma elaborada coreografia dos padrinhos, damas e noivos ao entrar na capela para um casamento.

O vídeo atraiu 33 milhões de espectadores e também a atenção da Sony, que detém os direitos sobre a música de Chris Brow usada na trilha sonora do filme.

A empresa colocou um link ao lado do vídeo permitindo que os usuários comprassem a música pela internet e ainda dividiu os lucros com as vendas de publicidade no site.

O quarto vídeo mais assistido foi um trailer do filme Lua Nova, que atraiu 31 milhões de usuários e em quinto lugar, com 27 milhões de usuários, ficou um anúncio da água mineral Evian, que mostra bebês de fralda patinando e fazendo manobras radicais ao som de hip hop.

O YouTube, que em 2006 foi comprado pelo Google, existe desde 2005. Atualmente, os usuários colocam na rede, em média, 20 horas de vídeo por minuto. Esta é a primeira vez que o site divulga uma lista com seus vídeos mais assistidos.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.