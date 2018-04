Susan Boyle é mencionada em novo episódio de 'Os Simpsons'

Após ser mencionada no desenho americano South Park, a cantora escocesa Susan Boyle, de 48 anos, inspirou uma passagem na série Os Simpsons. Segundo a BBC, de acordo com um clipe de um episódio da 20ª temporada do desenho, o personagem Homer Simpson participa de um programa de novos talentos no mesmo formato do que o que lançou Susan ao estrelato.

Veja também:

Susan Boyle aparece com novo visual

Susan Boyle fica entre os cinco vídeos mais assistidos do mundo

Susan Boyle pode estrelar musical 'Evita', de Lloyd Weber

Susan Boyle, no YouTube

O protagonista da série aparece diante de Simon Cowell, juiz e produtor do programa "Britain's Got Talent", e diz, aludindo à cantora: "Meu nome é Homer Simpson, tenho 39 anos e, bem, nunca fui beijado. Meu sonho é ser um grande cantor como Susan Boyle".

A escocesa ficou famosa após ter interpretado a canção "I Dreamed a Dream", do musical Les Miserables, cujo vídeo chegou a um canal na internet e se tornou febre no mundo inteiro.

Além das menções nos desenhos, Susan também teve participação em um episódio especial no Oprah Winfrey Show, um dos mais populares programas de auditório dos Estados Unidos.