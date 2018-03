Susan Boyle é internada em clínica por exaustão

No sábado, Susan foi derrotada em um programa para novos talentos da TV da Grã-Bretanha. O programa transformou a humilde voluntária da igreja em uma estrela global, depois que ela se tornou um fenômeno na internet. Susan perdeu o trono de maior talento britânico do ano para o grupo de dança Diversity (Diversidade), formado por garotos de Essex.

Susan era considerada a favorita para vencer o programa, após o vídeo de sua primeira apresentação tornar-se o quinto mais visto na história do site Youtube, com 220 milhões de acessos. Porém ela também foi alvo de críticas, por seu visual descuidado, seu jeito estranho e pela afirmação de que nunca tinha beijado ninguém. Na sexta-feira, Susan parecia bastante pressionada, após discutir com jornalistas de tabloides. A cantora foi isolada do contato com a imprensa, até o programa.

No sábado, Susan interpretou a mesma música que a projetou para a fama, o tema I dreamed a dream, de Os Miseráveis. Quando o grupo Diversity foi anunciado pelo vencedor, Susan parecia aliviada e relaxada. Sorridente, ela desejou o melhor para o grupo e afirmou que o melhor venceu. Susan ficou com 20,2% da preferência na final, e o Diversity teve 24,9%.