Susan Boyle é favorita em final de competição

A escocesa Susan Boyle foi aplaudida de pé e recebeu elogios dos jurados do programa de talentos Britain's Got Talent depois de sua apresentação na final deste sábado. Ela voltou a cantar a música I Dreamed a Dream, do musical Les Miserables.

A canção é a mesma de sua primeira aparição no programa britânico que, há menos de dois meses, tornou-se um dos vídeos mais vistos na história no site YouTube e fez Boyle ficar famosa no mundo inteiro.

Depois da apresentação deste sábado, um dos jurados, o jornalista Piers Morgan disse que Boyle merece ganhar o prêmio de 100 mil libras, equivalente a aproximadamente R$ 320 mil, e a oportunidade de se apresentar diante da Rainha durante o Royal Variety Show.

Mas os jurados também elogiaram vários outros artistas e disseram que é impossível saber quem vai vencer a competição.

Apostas

Entre os dez finalistas do programa, Susan Boyle é a favorita nas casas de apostas britânicas, seguida pelo dançarino Aidan Davis, de 11 anos.

Antes da final deste sábado, os produtores de Britain's Got Talent negaram boatos de que Boyle seria cortada do programa porque não estaria lidando bem com a pressão da fama repentina.

Piers Morgan, disse que Susan Boyle estava tendo problemas para lidar com toda a atenção que vem recebendo e que pensou em deixar a competição para fugir das câmeras.

Boyle foi levada para "um local isolado" logo antes da final deste sábado e uma porta-voz do programa disse que ela só queria "se concentrar em sua apresentação" e que "o bem-estar dos concorrentes é a prioridade número um" do canal de ITV.

Logo após a apresentação, Boyle disse que "valeu a pena" suportar toda a pressão e as manchetes negativas nos tabloides britânicos.

O resultado baseado no voto dos telespectadores vai ser divulgado ainda neste sábado.