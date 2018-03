Susan Boyle aparece com novo visual

Susan Boyle, convertida em sucesso global na internet por seu misto de aspecto desalinhado e voz angelical, decidiu repaginar sua imagem. A escocesa, de 47 anos, tingiu e penteou seu cabelo grisalho e enrolado, em uma mudança que, segundo o jornal sensacionalista The Sun, custou pouco mais de US$ 50.

No lugar do vestido antiquado, a caloura do reality show Britain's Got Talent exibia uma jaqueta de couro e um cachecol da Burberry, em imagem divulgada nesta sexta-feira, 24. O entrevistador da rede CNN Larry King perguntou a Susan se ela mudaria sua imagem, em entrevista concedida nesta semana. "Por quê haveria de mudar?", disse ela na ocasião.

Os jurados do programa decidirão no dia 23 de maio se Susan passará à próxima fase do concurso, que busca novos cantores na Grã-Bretanha. Susan surpreendeu os jurados e a plateia por, depois de uma desajeitada entrada, interpretar muito bem a música I Dreamed a Dream, do musical Os Miseráveis. O vídeo com a apresentação virou um fenômeno na internet.

Matéria atualizada às 11h30.