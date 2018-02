Survival é tema da Olimpíada A banda britânica Muse anunciou na quarta-feira que Survival será a canção oficial dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Conforme publicou o grupo em seu site, o vocalista Matt Bellamy compôs a faixa "com a Olimpíada em mente. Fala sobre a total convicção e a pura determinação de ganhar". A canção será executada durante os Jogos, de 27 de julho e 12 de agosto, inclusive quando os atletas entrarem no estádio, nos preparativos para a cerimônia da entrega de medalhas e como tema para a cobertura internacional na TV. A banda já vendeu cerca de 15 milhões de álbuns e lança seu próximo disco, The 2nd Law, em setembro, após turnê europeia. / REUTERS