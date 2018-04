Surra faz Caminho das Índias bater recorde de audiência

A novela das nove da Globo, Caminho das Índias, bateu seu recorde de audiência ontem, com a surra de Silvia (Deborah Bloch) em Yvone (Letícia Sabatella) e o encontro de Raul (Alexandre Borges) com o pai, seu Cadore (Elias Gleizer): rendeu 52 pontos de média à Globo.

Silvia (Deborah Bloch) acerta contas com Yvone (Letícia Sabatella). Foto: Divulgação

A trama de Glória Perez está em seus capítulos finais, concentrando as revelações dos principais suspenses da história, até o último capítulo, no dia 11. No capítulo da quinta-feira, 3, Silvia vai procurar Yvone no hotel onde ela está hospedada para ajustar contas com ela, após descobrir parte de suas mentiras e descobre que ela seguiu para a rodoviária, onde as duas se encontram e Silvia parte para cima de Yvone com tapas e pontapés. Silvia voltará a agredir Yvone na delegacia (foto), onde encontra Raul e descobre o golpe tramado por ele e Yvone.

No ar após a novela das 9, A Grande Família também bateu seu recorde do ano. Marcou 38 pontos de média anteontem.