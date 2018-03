SURPRESAS EM MEMÓRIA seleção da semana*

A 35ª Mostra será inaugurada por duas figurinhas carimbadas do evento, os irmãos Dardenne, e será encerrada por um autor que Cakoff amava e fez questão de trazer ao Brasil, Alexander Sokurov. Entre O Garoto da Bicicleta, na abertura, e Fausto, no encerramento, não vão faltar atrações nacionais e internacionais. A Mostra realiza uma retrospectiva em homenagem a Elia Kazan, dedica outra a Sergei Paradjanov e lembra os 100 anos de Nino Rota, o grande compositor de Federico Fellini e Luchino Visconti. Diversos clássicos restaurados serão exibidos com nova roupagem, entre eles 1900, de Bernardo Bertolucci, e Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick.

Um amigo da Mostra, revelado ao Brasil pelo evento - e este é o legado de Cakoff, que lutou contra a censura para trazer os filmes que queria ver, e também revelou diretores e cinematografias, abrindo mercado para um cinema mais autoral e exigente - vai receber o prêmio Humanidade. É o canadense Atom Egoyan. Tudo isso já é muito bacana, mas ainda tem os filmes. Não dá para enumerar os cento e tantos destaques da Mostra de 2011. O sonho de Cakoff era que o espectador comprasse o ingresso como se fosse para um encontro às escuras. Depois de 34 anos de Mostra, você sabe que pode arriscar e apostar que as chances de ser surpreendido, favoravelmente, são imensas./ LUIZ CARLOS MERTEN

35ª MOSTRA INTERNACIONAL

DE CINEMA DE SÃO PAULO

Quando: De 21/10 a 3/11. Onde: 22 salas de

cinema da capital. Quanto: De R$ 14 a R$ 390