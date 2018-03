Surpresas de Marieta

Durante cerca de 30 anos, o período que durou seu casamento com Chico Buarque, Marieta Severo dava a impressão de viver à sombra do grande homem. Ela não concorda. “É, olhando de fora, pode parecer, mas nunca deixei de brigar pelo meu espaço. Só que, naquela época, ele parecia menor. O Chico estourou muito cedo. Seria candidata ao manicômio se brigasse pelo mesmo espaço que ele.”

O repórter observa que Nicole Kidman lhe disse a mesma coisa sobre seu casamento com Tom Cruise. Só depois que se separou dele ela obteve pleno reconhecimento para seu talento de atriz e virou estrela. Marieta acrescenta humorada - “Se equiparar a ele, ou eu ao Chico, seria a verdadeira missão impossível”. Mas hoje os tempos são outros, e Marieta está no auge. Cinema, teatro e televisão, ela deixa sua marca em toda as mídias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O público adora Nenê, a mãe de A Grande Família. Nenê é 100% confiável para as telespectadoras. A mãe dedicada, ética. Para o público que identifica atriz e personagem, será como se tivesse dado a louca em Nenê quando Vendo ou Alugo bater na tela na sexta-feira. A nova comédia de Betse de Paula marca a virada da roteirista e diretora (e também atriz). Durante dez anos, Betse viveu não propriamente no ostracismo, mas no seu canto, tentando fazer seu cinema. Ela ouviu muito não quando apresentava o projeto de Vendo ou Alugo. A produtora Mariza Leão finalmente lhe deu o sim.

É como se tivessem nascido uma para a outra, e Betse, em geral refratária a todas as tentativas de intervenção no seu ‘método’, acatou as sugestões de Marisa porque percebeu que elas só somavam ao que pretendia fazer e dizer com Vendo ou Alugo. “É o filme mais politicamente incorreto que já fiz. Mexemos algumas coisas no roteiro, mas para melhorar, não atenuar”, diz a produtora. Marieta concorda que a ‘incorreção’ foi o que a atraiu no projeto. Para quem não gosta de se repetir, como ela, nada como um bom desafio.

A socialite falida de Vendo ou Alugo é um desafio, mas o público, acostumado a ver Marieta fazer comédia em A Grande Família, talvez pense que seja fácil para ela interpretar uma personagem como a de Vendo ou Alugo. Não é não. O problema é que a comédia não dispõe da reputação do drama, que conta mais para a glória dos atores. Ela provavelmente vai receber muito mais elogios por sua coragem em montar no Brasil - com o namorado, o diretor Aderbal Freire-Filho - a peça do dramaturgo libanês Wajdi Mouawad que inspirou o filme Incêndios, de Denis Villeneuve. Uma tragédia, sucedendo a uma comédia? “É isso mesmo. Gosto de mudar”, Marieta define. Seu público agradece. Com ela, o espectador sempre pode esperar ser surpreendido.