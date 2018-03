Surfistas se declaram inocentes em briga com paparazzi Dois surfistas se declararam inocentesda acusação de terem atacado um paparazzi que tirou fotos do ator Matthew McConaughey na praia. Philip Hildebrand, 30 anos, e Skylar Peak, 24, são acusados de agressão durante um incidente em 21 de junho em que surfistas entraram em choque com paparazzi em Malibu, elegante comunidade à beira-mar nos arredores de Los Angeles. Os dois surfistas são acusados de atacar Richid Altmbareckouhammou, fotógrafo que fazia parte de um grupo de paparazzi que foi à praia buscando fazer fotos de McConaughey enquanto ele surfava. O ator, cujos trabalhos incluem "Um Amor de Tesouro", "Armações do Amor" e o ainda inédito "Surfer, Dude", é alvo favorito dos paparazzi. A briga provocou várias manchetes nas revistas de celebridades e na Internet e foi um dos fatos chaves que levou autoridades de Los Angeles recentemente a pedir a adoção de medidas para refrear a ação dos fotógrafos de celebridades. O chefe de polícia de Los Angeles, William Bratton, diz que tem a autoridade necessária para lidar com os paparazzi sob as leis atuais. Um juiz marcou para 14 de janeiro a audiência de Hildebrand e Peak.