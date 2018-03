Surfista intensifica aventuras de ´Quarteto Fantástico 2´

No final de 2005, quando Quarteto Fantástico era lançado em DVD no Brasil, o diretor Tim Story concordava com a crítica de que a trama era fraca. Admitia que primeiros filmes de séries são sempre complicados, porque é preciso apresentar os personagens. A própria história que unia os heróis não era muito consistente, porque ele não havia conseguido trabalhar diretamente com o roteirista. Mas Tim Story prometeu - há quase dois anos - que a seqüência seria melhor. Prometeu e cumpriu. Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, que estréia nesta sexta-feira, 29, é bem melhor que o primeiro filme. A chegada do "Surfista", personagem cult das HQs, contribui, e muito, para a intensificação dramática do relato. É verdade que dizer que o filme é melhor não chega a animar muita expectativa, porque o anterior, embora tenha rendido muito, nunca chegou a deslanchar como espetáculo de ação, apoiando-se nos efeitos para disfarçar as falhas da trama e do roteiro. O Surfista Prateado coloca o Quarteto - e o diretor Story - em outro patamar. O filme é bom. Recordando 2005, o Story compara. "Desta vez, haviam condições mais favoráveis. O estúdio (a Fox) ficou satisfeito com o desempenho do primeiro filme e me deu carta-branca para desenvolver o roteiro. Sugeri o "Surfista" e eles toparam. O melhor de tudo é que desta vez trabalhei com os roteiristas. Defini com Mark Frost a linha da história e depois, com Don Payne, criamos o roteiro." História do Surfista O Surfista é um personagem que carrega uma carga melodramática muito forte. No início, ele chega a dizer que não tem outra opção senão servir a Galactus, o devorador de mundos que ameaça a Terra. Mas com Sue Storm, a Mulher Invisível, que lhe lembra seu grande amor, o Surfista descobre que pode (e deve) fazer uma escolha. Este personagem traz para a trama não apenas o amor, mas o conflito interno. "O que mais me atrai nele é a compaixão. O Surfista tem extrema consciência de ser um personagem trágico". Para potencializar o que ele representa na trama, Story juntou elementos de diferentes épocas na série de HQs criada por Stan Lee e Jack Kirby no começo dos anos 60. O Casamento do Século, entre Reed Richards, o Sr. Fantástico, e Sue Storm, é de 1965. A entrada do Surfista nas séries data do ano seguinte e o encontro com Dr. Destino é ainda posterior. "Começamos a escrever no fim de 2005 e em três, quatro meses já tínhamos delineada a nossa história, à qual acrescentamos elementos de uma série mais recente, Ultimate Extinction." O fato de o Surfista ser um personagem criado no computador e não de carne e osso, como os integrantes do Quarteto e o tirano Victor van Doon, permitiu que ele fosse construído exatamente com o look dos quadrinhos. Mulheres Isso foi uma vantagem, mas, como sempre nesse tipo de filme baseado em efeitos, houve a contrapartida. "Tudo o que criávamos precisava ser submetido a uma consultoria técnica, para manter o filme dentro do orçamento", explica Tim Story. Até para coletar informações sobre o novo personagem que restava agregando ao filme, o diretor disse que teve de fazer uma extensa pesquisa sobre o Surfista Prateado. Mas ele admite que não conhecia o filme de Jim McBride A Força de Um Amor, remake de Acossado, de Jean-Luc Godard. No filme americano, o personagem de Richard Gere, Jesse Lujack, que comete um assassinato gratuito - sua arma dispara e, por isso, o diretor usa imagens de Gun Crazy, de Joseph Lewis, que se chamou, no Brasil, Mortalmente Perigosa -, tem verdadeira fixação pelo Silver Surfer. "Você é a segunda pessoa que me diz isso. Conheço o original de Godard, mas não o remake. Agora, fiquei curioso." De Godard pode-se passar para François Truffaut, porque Tim Story é um homem que, como o diretor francês, ama as mulheres. A comédia Táxi, que ele dirigiu antes de Quarteto Fantástico, podia ser ruim, mas Gisele Bündchen estava muito bonita (o que, no caso dela, não é pedir muito). Jessica Alba, que faz Sue Storm, consegue ser ainda mais sexy em Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. Crise existencial "Jessica não é só esse corpão que você vê na tela, ela também é muito doce e cooperativa. Tem idéias sobre a personagem e é muito receptiva a tudo o que puder ser feito para tornar Sue Storm mais humana e interessante." Diante da confusão provocada pelo Casamento do Século, Sue se indaga sobre o sentido da vida que Reed Richards e ela levam. Se a vida deles for sempre aquele evento midiático, jamais poderão ter filhos e construir uma família. Richards chega a pensar em desistir de ser super-herói. "Gosto muito da concepção de família embutida no Quarteto", diz o diretor. "Outros heróis dos quadrinhos têm vidas familiares complicadas, até para justificar seus superpoderes. No caso do Quarteto, temos a relação de Sue com o irmão, Johnny Storm, o Tocha Humana, mas o conceito de família é o que integra o Quarteto, como quatro desajustados que se unem para dar novo sentido a suas vidas." À tragédia pessoal do Surfista somam-se o casamento sempre postergado de Richards e Sue e a irresponsabilidade amorosa de Johnny, o Tocha, que gera uma das melhores piadas do filme - a do buquê de noiva, no desfecho. "O Surfista nos liberou para tudo", diz o diretor. "Inserimos mais cenas perigosas, mais ação, mais romance e mais humor, também." Vai surgir Quarteto Fantástico 3? "O estúdio ainda não se manifestou, mas o sucesso do Quarteto e o Surfista Prateado deve produzir outra seqüência." Tim Story já pensa nela? "A série oferece muitas possibilidades. Talvez a Negative Zone." Mas ele revela - está trabalhando em outro projeto, outra série da DC Comics, The Losers. Quarteto Fantástico e O Surfista Prateado (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, EUA/ 2007, 92 min.) - Aventura. Dir. Tim Story. 10 anos. Cotação: Bom