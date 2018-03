SURFER BLOOD E O INDIE PRAIANO

Em 2010, uma onda de bandas "praianas" foi decretada hype pela blogosfera indie. O que tinham de arenosas e ensolaradas? Uma, Surfer Blood, sugeria mordida de tubarão no nome; outra, The Drums, emplacava o hit Let's Go Surfing, com referências a Dick Dale. Para completar, as duas vinham da Flórida. Mas a ideia de um revival de surf rock foi logo desmentida pelos músicos. Surfer Blood publicou no MySpace que ninguém da banda tinha prancha. Jonathan Pierce, vocalista do The Drums, disse não ter interesse pelo esporte.

O que ficou claro, nos meses seguintes, que viram a ascensão de Best Coast, um duo indie batizado de ode à Califôrnia, e Wavves, punk rock para hippies litorâneos, foi que tal maresia era simplória demais para envolver estas bandas ao mesmo tempo. The Drums queria mesmo ser The Smiths e Joy Division. Surfer Blood amava Pixies e Weezer. As influências ficaram mais nítidas ainda nesta terça-feira, quando o Surfer Blood fez um pocket show na FNAC de Pinheiros para um punhado de fãs adolescentes.

A banda, que toca nesta quinta-feira na casa de shows do HSBC, em São Paulo, e depois segue para o Rio, encaixa sua sonoridade dentro de uma tradição independente. Abusa de reverberações, afia suas guitarras com distorção e uma série de efeitos. Mas na FNAC foram obrigados a tocar unplugged, despidos destas roupagens.

O resultado teve versões inofensivas de alguns hits, como Miranda, ao mesmo tempo que deixou claro o talento para refrões grudentos do vocalista JP Pitts. "Somos naturalmente uma banda barulhenta", explicou o líder da banda, em entrevista ao Estado, logo após o show. "As guitarras são essenciais para a nossa identidade. Temos que aprimorar a tradução de nossas músicas para um contexto acústico", completou.

Por ser uma banda tão vinculada ao som da guitarra, numa época em que qualquer sucesso do instrumento instiga tradicionalistas a profetizarem um retorno messiânico, o Surfer Blood é vinculado a uma leva de defensores do indie clássico, como Japandroids. "É definitivamente difícil fazer algo original com uma guitarra hoje em dia. Mas é também incrível quantas bandas conseguem desenvolver uma sonoridade própria. Ao vivo, nós gostamos de despir as nossas canções. Assim, o show fica mais orgânico que o disco" diz JP.

Quando surgiu, com o disco Astro Coast, no começo de 2010, o Surfer Blood foi uma espécie de síntese de sonoridades independentes. Havia um toque da melancolia épica do The National, o afro-pop do Vampire Weekend, o garage rock com ambições de estádio do Soft-Pack, e um teco da sofisticação harmônica de Grizzly Bear e Animal Collective. O disco ganhou força com o sucesso do single Swim, canção de contagiante melodia com pitadas de rock de arena dos anos 80.

Trata-se de um cartão de visitas ensolarado como o hype jornalístico que envolveu o Surfer Blood na leva de bandas praianas. Mas ao se ouvir o disco todo, a frustração de JP sugere que toda a sua felicidade não subiu a serra depois do ano novo.

"Cara, já tive tantos relacionamentos frustrados que perdi a conta. As canções surgem naturalmente disso. Há sempre algo de ruim acontecendo em minha vida. Sempre algo para ser transformado em música", conta.

Tal melancolia certamente faz mais sentido do que qualquer sonho de verão para o grupo de adolescentes que compareceu à FNAC, nesta terça-feira. Tímidos, alguns se aproximaram de JP para perguntar se ele curtia Tame Impala, atuais heróis do rock retrô. "Sim, fazemos turnê com o Tame Impala", disse, antes de assinar um punhado de discos. O último lançamento do Surfer Blood foi um EP, Tarot Classics, de 2011. Desde então, a banda tem se equilibrado entre turnês e folgas da estrada, tiradas para a composição de um novo disco, que deve sair em junho.

"Contratamos Gil Norton, que trabalhou com os Pixies, para produzir o nosso álbum", conta JP, em meio de uma explicação de seu amor pelo grupo. "Eles têm uma sensibilidade melódica incrível, combinada com um senso de humor com o qual me relaciono muito. O Gil nos ajudou a dar direção ao novo trabalho", contou.