Surfer Blood chega ao País para shows em SP e no Rio Em 2010, uma onda de bandas "praianas" foi decretada hype pela blogosfera indie. O que tinham de arenosas e ensolaradas? Uma, Surfer Blood, sugeria mordida de tubarão no nome; outra, The Drums, emplacava o hit "Let?s Go Surfing", com referências a Dick Dale. Para completar, as duas vinham da Flórida. Mas a ideia de um revival de surf rock foi logo desmentida pelos músicos. Surfer Blood publicou no MySpace que ninguém da banda tinha prancha. Jonathan Pierce, vocalista do The Drums, disse não ter interesse pelo esporte.