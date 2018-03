Superprodução 'Batman Live' estreia prometendo show de efeitos especiais

Depois de se tornar um ícone dos quadrinhos e de ganhar ótimas versões para o cinema, Batman ataca agora no palco. A superprodução Batman Live estreia nesta quarta-feira, 11, no Ginásio do Ibirapuera, prometendo um espetáculo de luzes, som, 3D e efeitos especiais. “Tudo isso recheando uma história que, acredito, vai prender a atenção do público”, disse ao Estado o produtor executivo Nick Grace. “A sensação será a de que os quadrinhos ganham vida.”

De fato, diante de uma audiência já acostumada a espetáculos mirabolantes em videogames e outros aplicativos da internet, o desafio é surpreender com mais ingredientes. Misto de teatro e musical, Batman Live é um espetáculo europeu que inicia no Brasil sua primeira turnê mundial. E chega com bagagem recheada: 42 atores, 490 peças de figurinos, trilha sonora gravada por 92 músicos, 50 toneladas de equipamento e o que promete ser o grande hit, um batmóvel especialmente construído para o show.

“Nosso batmóvel foi criado por Gordon Murray, um lendário designer de carros, que trabalha na Fórmula-1 (especificamente, na McLaren)”, conta Grace. Segundo ele, o batmóvel exibe um sonar capaz de enxergar no escuro e desviar de obstáculos, além de conseguir atingir uma megavelocidade em apenas dois segundos. “E não se trata de fantasia, mas do resultado de uma pesquisa que busca construir módulos assim.”

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O espetáculo conta a já conhecida história do bilionário Bruce Wayne que, após presenciar o assassinato dos pais quando criança, resolve livrar Gotham City de seus piores inimigos. Como também oferece cenas de acrobacias circenses, artes marciais e números de ilusionismo, Batman Live pretende unir o tradicional com o moderno. “Isso acontece quando o público visualiza um enorme mapa da cidade de Gotham e, graças ao 3D, os prédios começam a emergir à sua frente”, conta Grace, explicando que, para o efeito, é usada uma tela LED gigante.

Foram dois anos e meio de uma produção mantida em segredo absoluto até sua estreia, no ano passado, na Inglaterra. O desafio, segundo Nick Grace, era criar uma história equilibrada. “Queríamos contar a origem do Batman para aqueles não familiarizados, mas sem ser muito didáticos, o que aborreceria os fãs de carteirinha”, disse. Assim, depois de criar a figura do homem -morcego, Bruce Wayne torna-se tutor do jovem trapezista Dick Grayson, cuja família também foi assassinada - aqui, por meio de uma sabotagem no trapézio. O detalhe serve para explicar os números circenses do show.

Disposta a solucionar esse crime, a dupla dinâmica enfrenta vilões já conhecidos do universo Batman, como Mulher Gato, Pinguim, Charada e, claro, Coringa. Como nos típicos espetáculos da Broadway, Batman Live também é recheado de mistérios em relação aos seus efeitos especiais. Assim como nunca foi divulgado como a Fera se transforma em príncipe diante do público - ponto alto do musical A Bela e a Fera -, aqui também o público será surpreendido por três toneladas e meia de confetes em forma de morcego. Como isso acontece é um dos segredos do espetáculo, que vai viajar ainda para Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.

BATMAN LIVE

Ginásio do Ibirapuera. Rua Manoel da Nóbrega, 1.361. 4ª a 6ª, 21h. Sáb. e dom., 11h, 15h, 19h.

R$ 60/R$ 300. Até 22/4

Herói festeja (prováveis) 80 anos

Batman Live chega a São Paulo quando se comemoram 80 anos da provável primeira aparição do super-herói nos quadrinhos da DC Comics. Não é algo totalmente comprovado, mas se acredita que Batman surgiu pela primeira vez nos desenhos de Frank Foster em 1932. A certeza é que ele apareceu na edição 27 da revista Detective Comics, em maio de 1939, já sob autoria de Bob Kane e Bill Finger.