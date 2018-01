Supermodelo Heidi Klum e cantor Seal se separam após sete anos

A supermodelo e apresentadora do programa Project Runaway, Heidi Klum, e o cantor britânico Seal estão se separando após sete anos de casamento. Em comunicado na noite de domingo, o casal disse que o rompimento é amigável.

"Apesar de termos aproveitado sete anos de um casamento muito amoroso, leal e feliz juntos, após muita procura em nossas almas, nós decidimos nos separar", afirmaram ambos no comunicado.

"Nós tivemos o mais profundo respeito mútuo ao longo de nosso relacionamento e continuamos a nos amar muito, mas nos afastamos."

Heidi Klum, nascida na Alemanha, e Seal se casaram em 2005. Eles têm quatro filhos, com idades que vão de 2 a 7 anos, e disseram que proteger o bem-estar de suas crianças é sua maior prioridade.

Eles também agradeceram a família e amigos por seu apoio.

Sinais de problemas no casamento transpareceram no fim de semana em sites de revistas de celebridades, surpreendendo os fãs do casal que parecia desfrutar de um relacionamento estável.

O casal lançou um videoclipe sensual em setembro de 2010 para a música vencedora do Grammy chamada Secrets, em que ambos apareciam pelados na cama.

Em uma entrevista à Reuters, na época, Seal disse que ele havia nomeado o seu sexto álbum Commitment (Comprometimento) por que era um tema recorrente para ele, particularmente desde que conheceu Heidi.

O casal, que em certa época renovava os votos de casamento todo ano, se preparava também em 2010 para gravar um programa piloto para a TV a cabo em que dariam a casais a chance de realizar o casamento dos sonhos.

(Por Elaine Lies)