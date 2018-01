Supermercado quer Carla Bruni como garota-propaganda

A primeira-dama da França, a cantora Carla Bruni, será a nova garota-propaganda da rede de supermercados britânica Asda, que decidiu substituir Colleen McLoughlin, noiva do jogador de futebol inglês Wayne Rooney, por Carla para dar uma imagem "com mais classe" à sua linha de roupas. Segundo os tablóides britânicos, os diretores da Asda ficaram admirados com a ótima impressão que a ex-modelo italiana causou no público do país quando acompanhou seu marido, o presidente francês Nicolas Sarkozy, em uma visita oficial ao Reino Unido. "Carla Bruni está na lista de pessoas que estamos considerando. É muito bonita e tem muito estilo", disse um porta-voz da rede de supermercados. Fiona Lambert, diretora da marca de roupas George, da Asda, explicou que um novo rosto também atingirá um novo perfil de clientes: "Colleen foi uma grande embaixatriz para nós. Mas queremos mostrar que nossas criações são para todos", disse Fiona.