Supermercado britânico acusa editora de Potter de preço abusivo A editora dos livros de Harry Potter acionou seus advogados contra uma rede britânica de supermercados que a acusou de estar cobrando um preço abusivo -- 17,99 libras, cerca de 70 reais -- pelo último volume da série. A disputa entre a editora Bloomsbury e a rede Asda, subsidiária local do Wal-Mart, surgiu na terça-feira, a apenas quatro dias do lançamento de "Harry Potter e as Insígnias Mortais", que deve se tornar a tiragem mais rapidamente esgotada na história mundial. A Bloomsbury anunciou ter cancelado a entrega de 500 mil exemplares a lojas Asda em todo o país por causa de dívidas atrasadas. Mas a Asda acha que a verdadeira razão é uma nota divulgada no domingo em que a rede critica a política de preços da editora. "Hoje a Asda apontou o dedo diretamente contra a Bloomsbury por tentar manter as crianças como reféns, ao elevar o preço de varejo recomendado para o episódio final de Harry Potter", disse o supermercado, acrescentando que o preço recomendado é "uma flagrante exploração". O preço do novo volume é seis libras superior aos 11,99 cobrados por "Harry Potter e a Pedra Filosofal", primeiro livro da coleção, lançado há dez anos. Mas "Pedra Filosofal" tinha 223 páginas, enquanto "Insígnias Mortais" tem 608. A Asda confirmou ter recebido uma citação judicial da Bloomsbury na terça-feira e afirmou que seu departamento jurídico está analisando o caso. "Parece que a Bloomsbury não gosta que estejamos sugerindo que os editores podem estar se aproveitando da venda do último livro de uma série", disse uma assessora de imprensa da rede. A Asda espera que a questão se resolva de modo que suas lojas recebam os livros a tempo de vendê-los a partir do primeiro minuto de sábado, o prazo inicial imposto pela editora. A Bloomsbury disse que o caso começou devido a faturas atrasadas, mas se agravou diante da nota da Asda. "Não se pode fugir do fato de que sua nota à imprensa foi extremamente provocativa, e acho que potencialmente difamatória", disse Minna Fry, diretora de marketing da editora. "A Asda definitivamente nos deve dinheiro, e isso já dura anos", afirmou a executiva à rádio BBC. "Quando você não paga a conta de luz, eles cortam, não dizem simplesmente ''Ah, vamos esperar para ver se talvez você paga''. Eles mantêm cortada." Ela também defendeu a inflação nos livros da série. "(''A Pedra Filosofal'') foi há dez anos e tinha cerca de 200 páginas. (''As Insígnias Mortais'') tem 608 páginas... 17,99 está de acordo com outros romances de capa dura deste tamanho", afirmou. Várias redes de supermercados e lojas virtuais estão em uma guerra de preços em torno da última aventura do menino-mago, que deve vender dezenas de milhões de cópias no mundo todo. Por causa dessa concorrência, pequenas livrarias independentes estão sem competitividade.