Superman e outros heróis das HQs invadem selos nos EUA Os super-heróis Batman, Superman, Supergirl, Mulher Maravilha e muitos outros famosos personagens das histórias em quadrinhos da DC Comics poderão ser vistos - depois de pularem para programas de televisão e para as telonas - em selos de cartas, de US$ 0,39 e US$ 0,25 centavos. A coleção de selos, que começa a circular nos Estados Unidos a partir de quinta-feira, vai ser exibida ao público em um evento de HQs em San Diego, e será vendida, apenas para pessoas que vivem nas localidades dos EUA, na sexta-feira. Os correios informaram que é a primeira vez que super-heróis estampam selos. Além de poder comprar um selo com o desenho de seus super-heróis preferidos, os fãs poderão obter selos que mostram suas verdadeiras identidades, como é o caso de Bruce Wayne (o Batman). O Homem Morcego fez seu début em 1939 e posteriormente se juntou a Robin. Já a Mulher Maravilha, que também faz parte da coleção, apareceu pela primeira vez nas HQs em 1941, um pouco depois do Superman, que foi criado em 1938. Clark Kent, que veio do planeta Krypton e foi criado em Smallville, pode ser visto atualmente nas telonas do Brasil em Superman - O Retorno. A prima adolescente do Homem de Aço, Supergirl, que veio parar na Terra e se tornou seu talismã, também está nos selos. Outros personagens que poderão ser encontrados são Homem-Borracha, Lanterna-Verde (que é na verdade o piloto Hal Jordan), Aquaman, Gavião-Negro, Arqueiro Verde e The Flash (o policial e cientista Barry Allen que se transformou no homem mais rápido do mundo).