Superchunk não muda, desde que o emo é emo

Em um mundo melhor, haveria menos trânsito e a molecada ouviria Superchunk em vez de Restart. Isso não é um sonho utópico: os veteraníssimos roqueiros são hiperfluentes nas linguagens (emo e pop punk) que mais agradam aos "aborrecentes". Trazem nuances criativas às melodias açucaradas e ao frenesi de britadeira de guitarras distorcidas que domina o rock comercial. Talvez isso seja porque Mac MacCaughan e Laura Ballance são donos da badalada Merge Records e criam quando lhes convém, além de já tocarem emo, sem mudar o script, muito antes do gênero virar carne de vaca. /ROBERTO NASCIMENTO

