''Superbad'' é líder nas bilheterias dos EUA pela segunda semana A comédia "Superbad -- É Hoje" comprovou de novo seu sucesso nas bilheterias dos EUA, mantendo o primeiro lugar em arrecadação pelo segundo final de semana consecutivo, de acordo com estimativas dos estúdios divulgadas neste domingo. O filme acumulou 18 milhões de dólares (35 milhões de reais) e é o segundo sucesso do verão do produtor Judd Apatow e do ator e co-roteirista Seth Rogen, que também fizeram "Ligeiramente Grávidos". "A reação a ''Superbad'' tem sido nada menos que incrível", disse Rory Bruer, presidente de distribuição da Sony Pictures, o distribuidor do filme. O filme, cuja produção custou cerca de 20 milhões de dólares, já arrecadou um total de 68,6 milhões de dólares. A trama narra as aventuras de dois amigos de colégio à caça de bebidas e garotas. Já o thriller de ação "O Ultimato Bourne" ficou em segundo lugar, acumulando no fim de semana 12,4 milhões de dólares, quatro semanas após seu lançamento. O filme já rendeu aos estúdios Universal 185,1 milhões de dólares. "A Hora do Rush 3", com Jackie Chan e Chris Tucker no papel de dois policiais desastrados, ficou em terceiro com 12,3 milhões de dólares. Dois novos lançamentos completaram a lista dos cinco filmes de maior bilheterias: "As férias de Mr. Bean", que fez 10,1 milhões de dólares e "War", com 10 milhões de dólares. (Por Dana Ford)