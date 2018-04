'Superbad - É Hoje' ocupa 1.º lugar nas bilheterias dos EUA

A comédia escrachada Superbad - É Hoje liderou as bilheterias norte-americanas no fim de semana e quebrou o recorde de estréias no final de agosto, segundo estimativas dos estúdios. Superbad arrecadou 31,2 milhões de dólares, quebrando um recorde de 12 anos de filmes que estréiam depois de 15 de agosto. A comédia sobre dois adolescentes nerds à procura de bebida e garotas tomou o lugar do primeiro colocado da semana passada, A Hora do Rush 3, sobre dois policiais em apuros, que ocupou o segundo lugar, vendendo ingressos no valor de 21,8 milhões de dólares. Superbad tomou o lugar de Mortal Kombat como maior estréia depois de 15 de agosto. Mortal Kombat estreou em 18 de agosto de 1995 com 23 milhões de dólares vendidos em seu primeiro fim de semana. Superbad é o segundo sucesso seguido do produtor Judd Apatow e do co-roteirista e astro Seth Rogen. Apatow dirigiu outra comédia que surpreendeu por seu sucesso este ano, "Ligeiramente Grávidos", do qual Rogen foi protagonista. O terceiro colocado nas bilheterias foi O Ultimato Bourne, com vendas de 19 milhões de dólares em sua terceira semana em cartaz. A quarta posição foi o desenho animado Os Simpsons - O Filme. Invasores , com Nicole Kidman e Daniel Craig, foi o quinto colocado, com bilheteria de 6 milhões de dólares. A fantasia Stardust - O Mistério a Estrela, com Claire Danes, arrecadou 5,2 milhões de dólares, ocupando a sexta posição. A sétima posição foi do musical Hairspray - Em busca da fama, com Michelle Pfeiffer e John Travolta. Vira-lata ("Underdog"), da Disney, foi o oitavo colocado (3,6 milhões de dólares). Harry Potter e a Ordem da Fênix caiu para a nona posição e já acumula 279 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas, depois de seis semanas em cartaz.