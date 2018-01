Super HD, 4K é aposta para Copa de 2018

'Glee' é aqui. Finada a Copa, Malhação volta ao ar hoje, em nova temporada, tendo uma escola de artes e uma de lutas marciais como cenários centrais. Aqui, o diretor geral Luiz Henrique Rios orienta a protagonista e estreante Bruna Hamu. em cena de Romeu e Julieta.

havia reservado horário para hoje à tarde com seu barbeiro, Seu Julinho, para raspar a cabeça. Era promessa para o caso de a Argentina ganhar a Copa. Ainda bem que não teremos de lidar com isso.

Amores Roubados. vai estrear dia 27 de julho no canal Globo, do pacote básico de TV paga em Portugal. Assim como cá, a minissérie com Cauã Reymond, Ísis Valverde, Cássia Kis, Patrícia Pillar e Murilo Benício vai ao ar diariamente, a partir do dia 27.

E já que a Copa roubou as atenções nos últimos dias, a NET resolveu estender até esta quarta-feira as inscrições de roteiristas e escritores ainda em busca de um lugar ao sol da TV na 2ª edição do NETLABTV, concurso que premiará quatro roteiros de ficção e quatro de não ficção. Informações pelo site www.netlabtv.com.br.

A presença de Lucas Mendes e Ricardo Amorim no comando do painel que abre a ABTA - feira de TV por assinatura - este ano, em formato de Manhattan Connection, não só empresta prestígio ao evento, mas marca também a importância do programa mais longevo da TV paga no Brasil.

A ABTA 2014 vai de 5 a 7 de agosto no Expo Transamérica, em São Paulo, e contará também com autoridades do setor, da ministra da Cultura, Marta Suplicy, ao presidente da Ancine, Manoel Rangel.

A disputa pelo 3º lugar, sem chance de taça, baixou para 29 pontos a média de audiência do jogo do Brasil nesta Copa, pela Globo, no sábado. A partida contra o Chile, também realizada em um sábado, rendeu 34 pontos. Nos demais, a média passou dos 35.

Na Band, o saldo entre Brasil X Holanda chegou a 8 pontos. Os dados são preliminares na Grande São Paulo, onde 1 ponto equivale a 65 mil domicílios.