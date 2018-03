Sunga de praia de 'Bruno' é moda na Áustria

Peter Kolb disse que teve a ideia para o projeto da sunga para assemelhar-se com as tradicionais calças de couro com suspensórios vestidas na Áustria e em partes da Alemanha há 10 anos.

"Eu vendi 20 mil delas em apenas oito semanas", disse Kolb, cuja linha feita de couro de traje de banho para homens e biquíni para mulheres pode ser encontrada online no site www.pk-tradicional.com.

Ele disse que a maioria dos pedidos veio da Áustria e da Alemanha. Mas ele também vendeu para o Japão, Estados Unidos e Austrália. O clube de futebol alemão Bayern de Munique perguntou se eles poderiam ter alguns de seus produtos, que custa 79 euros (111,60 dólares) cada para a loja do clube.

Os produtos também estarão à venda na Oktoberfest de Munique.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kolb disse que os clientes enviaram a ele imagens de seus trajes vindos desde Miami Beach a Côte d'Azur, na França.

"Onde quer que eu esteja e estiver vestindo um, chega alguém ao lado e diz, 'Vamos lá, me dê um desses'."

(Reportagem de Alexandra Zawadil)